Hertha will ersten Sieg: Schwarz mit Auswahl in Abwehr

Hertha BSC strebt den ersten Sieg in der noch jungen Saison der Fußball-Bundesliga an.

Nach nur einem Punkt aus vier Spielen wollen die Berliner nach dem Spiel beim FC Augsburg heute (15.30 Uhr/ DAZN) mit drei Punkten im Gepäck die Heimfahrt antreten. Rund 1300 Hertha-Fans werden ihre Mannschaft in der WWK-Arena unterstützen. In der vergangenen Saison gelang Hertha ein 1:0-Erfolg in der Fuggerstadt - Suat Serdar erzielte am 30. Spieltag den entscheidenden Treffer.

Hertha-Trainer Sandro Schwarz hat dabei nach zuletzt schmaler Besetzung wieder die volle Auswahl bei den Verteidigern. So ist Filip Uremovic ebenso ein Startelf-Kandidat für Sonntag wie auch Neuzugang Agustin Rogel. Dagegen laboriert Linus Gechter noch an den Folgen einer Mandel-OP.

