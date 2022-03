Herthas letztes Saisonheimspiel am Samstagabend

Hertha BSC bestreitet das letzte Heimspiel der regulären Bundesliga-Saison an einem Samstagabend.

Die Partie des aktuellen Tabellen-16. im Berliner Olympiastadion gegen den 1. FSV Mainz 05 (10.) am 7. Mai wird um 18.30 Uhr angepfiffen, wie aus der Veröffentlichung der letzten vier Spieltagsansetzungen durch die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag hervorgeht.

Auch das Hertha-Match gegen den VfB Stuttgart (14.) in der Hauptstadt zwei Wochen vorher bekommt einen besonderen Status: Anpfiff ist am Sonntag, 24. April um 17.30 Uhr. Das Duell der beiden vom Abstieg bedrohten Clubs bildet den Abschluss des 31. Spieltags.

Auswärts finden die beiden letzten Spiele der Berliner unter dem neuen Trainer Felix Magath jeweils an einem Samstag um 15.30 Uhr statt, am 30. April bei Arminia Bielefeld (17.), am 14. Mai und damit am 34. Spieltag beim derzeitigen Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Am letzten Spieltag werden immer alle Spiele zeitgleich angepfiffen.

Auf den 1. FC Union (9.) wartet an den letzten vier Spieltagen noch ein Freitagsspiel. Am 29. April eröffnen die Eisernen um 20.30 Uhr die 32. Runde im Stadion An der Alten Försterei gegen den aktuellen Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth. Am 31. Spieltag bei RB Leipzig, am 33. beim Sport-Club Freiburg und am 34. daheim gegen den VfL Bochum geht es jeweils an einem Samstag um 15.30 Uhr für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer los.

© dpa-infocom, dpa:220324-99-654585/3 (dpa)