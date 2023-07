Herthas Tousart vor Wechsel zu Union: Piatek in die Türkei

Auf der Suche nach Verstärkungen für die Champions League hat der 1.

FC Union Berlin ein Auge auf Lucas Tousart von Hertha BSC geworfen. Nach Informationen des "Kicker" arbeitet Union an einer Verpflichtung des französischen Mittelfeldspieles vom abgestiegenen Stadtrivalen. Für die Hertha war Tousart mit rund 25 Millionen Euro Ablöse an Olympique Lyon im Sommer 2020 der Rekordeinkauf. Die Gespräche seien weit fortgeschritten, schreibt das Fachmagazin.

Tousart selbst befindet sich aktuell nicht mit dem Fußball-Zweitligisten im Trainingslager in Österreich, sondern hält sich in Berlin fit. Sein Abgang würde die finanzschwachen Herthaner ebenso entlasten wie der von Krzysztof Piatek, dessen Wechsel zum türkischen Erstligisten Basaksehir Hertha am Dienstagabend bekannt gab.

(dpa)