Janik Haberer fehlt Union Berlin wegen Verletzung

Zuletzt standen Union-Trainer Bjelica fast alle Spieler zur Verfügung. Jetzt fällt ein Mittelfeldspieler aus.

Der 1. FC Union Berlin muss vorerst auf Mittelfeldspieler Janik Haberer verzichten. Der 29-Jährige habe sich eine Verletzung zugezogen und stehe den Eisernen vorläufig nicht zur Verfügung, teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag mit. Weitere Angaben machten die Köpenicker wie üblich nicht. Haberer stand beim 0:2 der Berliner am Freitag in Stuttgart im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Gegen Dortmund (0:2) war er am vorherigen Wochenende eingewechselt worden.

(dpa)