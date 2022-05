Keine Hilfe aus München: Hertha BSC bangt um Klassenerhalt

Hertha BSC muss weiter zittern: Nach dem überraschenden 2:2 des VfB Stuttgart beim deutschen Meister FC Bayern München ist der Verbleib für die Berliner in der Fußball-Bundesliga weiterhin nicht gesichert.

Nur bei einem Münchner Sieg hätte Hertha vorzeitig jubeln können. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss die Mannschaft von Trainer Felix Magath nun am letzten Spieltag den Absturz auf Platz 16 und die damit verbundene Relegation gegen den Zweitliga-Dritten verhindern. Die Rettung aus eigener Kraft hatte Hertha durch das 1:2 gegen Mainz 05 am Samstag verpasst.

Noch haben die Berliner einen Vorsprung von drei Punkten auf Stuttgart, ein Remis in Dortmund würde also zum Klassenerhalt reichen. Da die Schwaben allerdings die deutlich bessere Tordifferenz haben, würde die Hertha bei einer Niederlage gegen Dortmund und einem Stuttgarter Sieg gegen den 1. FC Köln die Saison auf Platz 16 beenden. Die Relegationsspiele stehen am 19. und 23. Mai an. Der Bundesligist hat zunächst Heimrecht.

(dpa)