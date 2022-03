Köln-Trainer Baumgart ist Union immer noch eng verbunden

Steffen Baumgart ist mit seinem Ex-Club 1.

FC Union Berlin nach eigenen Worten immer noch eng verbunden. "Union interessiert mich immer und mehr als andere Clubs. Ich will wissen, ob es Union gut geht oder schlecht. Das ist persönlicher Natur", sagte der Trainer des 1. FC Köln der "Bild"-Zeitung (Donnerstag) vor dem Bundesliga-Duell mit den Eisernen am Freitag (20.30 Uhr/ DAZN) in Berlin. Er habe zu dem ein oder anderen aus dem Club auch noch Kontakt. "Aber ich habe jetzt kein Insiderwissen, was die Mannschaft betrifft."

Baumgart spielte von 2002 bis 2004 bei Union, seine Frau Katja arbeitete bis 2019 für den Club. Über Köpenick sagte Baumgart der Zeitung: "Wir haben immer noch eine Wohnung dort und es ist nach wie vor der Mittelpunkt unserer Familie."

Sein Gegenüber, Union-Trainer Urs Fischer, sei "der beste Trainer, den es gibt", sagte der 50-Jährige. "Er weiß genau, was er machen muss. Er wird nicht unruhig, wenn es mal schwieriger wird. Er hat für jeden Gegner einen Plan. Er reagiert auf alles", sagte Baumgart. "Bei Union hat er sehr viele Wünsche und Sehnsüchte erfüllt, auch, weil er den Club verkörpert."

Er selbst habe momentan keine Ambitionen, Union einmal zu trainieren. "Ich war zwei Jahre bei dem Verein. Ich liebe Union. Aber der Club hat seine Super-Entwicklung ohne mich genommen. Außer mein Fan-Dasein habe ich nichts dazu beigetragen", sagte Baumgart. Der Verein werde auch weiter seinen Weg gehen.

