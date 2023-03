Leite über Alte Försterei: "Gänsehaut von der Atmosphäre"

Abwehrspieler Diogo Leite fühlt sich beim 1.

FC Union Berlin nach eigenen Worten pudelwohl. "Es ist ein besonderer Club. Die Leidenschaft der Fans. Ich fühle mich hier wie zu Hause", sagte der 24 Jahre alte Portugiese am Dienstag in einer Medienrunde. "Seit meinem ersten Spiel kriege ich immer Gänsehaut von der Atmosphäre", sagte er über die Heimspiele im Stadion An der Alten Försterei.

Auch vom Trainerteam und der Mannschaft fühlt sich Leite ausgezeichnet aufgenommen. "Jetzt gerade bin ich sehr glücklich hier", sagte er. Der Portugiese war im vergangenen Sommer vom FC Porto nach Berlin ausgeliehen worden. Ob er auch in der kommenden Saison für Union spielt, ist noch unklar. "Es hängt nicht von mir ab", sagte Leite. Union besitzt eine Kaufoption, die Medienberichten zufolge bei rund 7,5 Millionen Euro liegen soll.

Leite kam für die Köpenicker bislang in 30 Spielen zum Einsatz, stand dabei immer in der Startelf. "Es ist eine gute Zahl. Es ist meine beste Saison bisher. Ich will einfach so weitermachen und dem Team so viel wie möglich helfen, um alle Ziele zu erreichen", sagte er. Mit den Berlinern ist er noch in drei Wettbewerben vertreten. Als aktuell Tabellenvierter in der Liga ist viel möglich. "Natürlich wollen alle Champions League spielen, aber wir konzentrieren uns immer auf das nächste Spiel", sagte er.

Der 24-Jährige lernt zudem auch Deutsch und hat schon zwei Lieblingswörter: Mahlzeit und Eisern. "Ich kann kein ganzes Gespräch führen, aber auf dem Feld verstehe ich alles", sagte er.

