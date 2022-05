Magath schwört Hertha-Profis auf Saisonfinale ein

Mit einer rund zehnminütigen Ansprache zum Trainingsbeginn hat Coach Felix Magath die Profis von Hertha BSC auf das Saisonfinale der Fußball-Bundesliga eingeschworen.

Die mit 33 Zählern auf dem 15. Tabellenplatz liegenden Berliner müssen am Samstag bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) mindestens einen Punkt erkämpfen, um der drohenden Relegation sicher aus dem Weg zu gehen. Bei einer Niederlage beim BVB könnte der Tabellen-16. VfB Stuttgart mit einem Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Köln an Hertha dank der besseren Tordifferenz vorbeiziehen.

Stürmer Stevan Jovetic und Flügelspieler Marco Richter kehrten am Dienstag ins Mannschaftstraining der Berliner zurück. Auch Vladimir Darida, der die Einheit am Sonntag vorzeitig abbrechen musste, war dabei. Auf dem Programm stand am Dienstag nach Muskeltraining und Lockerungsübungen zunächst eine Spielform drei gegen drei mit Torabschluss. Nach rund 75 Minuten war das Training zu Ende.

Hoffnungsträger Marvin Plattenhardt, der zuletzt nicht spielen konnte, trainierte genau wie Niklas Stark und Torhüter Alexander Schwolow individuell. Kapitän Dedryck Boyata, Myziane Maolida und Anton Kade fehlten nach Angaben des Vereins bei Twitter erkrankt. Der "Bild"-Zeitung hatte Magath zuvor gesagt, er gehe davon aus, dass Richter und Plattenhardt in Dortmund einsatzfähig seien werden.

Die Berliner hatten es am Samstag durch die Niederlage gegen Mainz verpasst, den Klassenerhalt vorzeitig zu sichern.

(dpa)