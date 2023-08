Mainz 05 bei Union zum Auftakt ohne Hanche-Olsen

Der FSV Mainz 05 muss zum Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga beim 1.

FC Union Berlin auf Abwehrspieler Andreas Hanche-Olsen verzichten. Der 26 Jahre alte Norweger fällt wegen einer Sprunggelenkverletzung in der Partie an diesem Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) aus. "Andreas steht uns nicht zur Verfügung", sagte Mainz-Trainer Bo Svensson am Freitag. Neben Hanche-Olsen fehlen in Berlin auch die Langzeitverletzten Silvan Widmer und Jonathan Burkardt. "Ansonsten sind alle Spieler bereit", verkündete Svensson.

Die Mainzer sind beim heimstarken Champions-League-Teilnehmer nur Außenseiter, wollen sich den seit 18 Monaten vor heimischer Kulisse ungeschlagenen "Eisernen" aber nicht kampflos geschlagen geben. "Für uns ist das eher eine Motivation", sagte Svensson zu der Erfolgsserie des Gegners. Die vorerst letzte Niederlage im "Stadion an der Alten Försterei" kassierte Union am 13. Februar 2022 beim 0:3 gegen Borussia Dortmund.

Um etwas Zählbares aus Berlin mitnehmen zu können, werde eine "ordentliche oder durchschnittliche Leistung" aber nicht reichen, mahnte Svensson. "Wir müssen in allen Bereichen auf höchstem Niveau liefern", forderte der 44 Jahre alte Däne. Zumal sich die Berliner in dieser Woche mit Nationalspieler Robin Gosens (Inter Mailand) und Stürmer Kevin Volland (AS Monaco) noch einmal spektakulär verstärkt haben. "Wir müssen an unser Limit kommen", sagte Svensson. "Wenn wir das schaffen, können wir etwas holen."

(dpa)