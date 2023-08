Nach Bundesliga-Auftakt: Union Berlin lädt zum Training

Die Fans des 1.

FC Union Berlin können den neu verpflichteten Fußball-Nationalspieler Kevin Volland am Mittwoch beim öffentlichen Training erleben. Nach dem 4:1 beim Bundesliga-Auftakt gegen den FSV Mainz 05 setzten die Eisernen für 10.30 Uhr eine frei zugängliche Einheit im Stadion An der Alten Försterei an. In der vergangenen Woche waren 1300 Zuschauer zum Training erschienen.

Volland war am vergangenen Donnerstag von Union verpflichtet worden und war gegen Mainz in der 89. Minute für Dreifach-Torschütze Kevin Behrens eingewechselt worden. Der 31-Jährige war für vier Millionen Euro von der AS Monaco verpflichtet worden. Bei Union unterschrieb Volland einen Vertrag bis Ende Juni 2026. Der Stürmer will sich in Berlin für die Heim-EM 2024 empfehlen. Das bisher letzter seiner 15 Länderspiele absolvierte Volland im November 2021 in Armenien.

(dpa)