Saisonvorbereitung der BR Volleys: Härtetest in Polen

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat sein Vorbereitungsprogramm auf die Bundesliga-Saison 2023/24 festgelegt.

Höhepunkt ist die Teilnahme am Memorial Arkadiusz Golas Tournament am 13. und 14. Oktober in Polen, bei dem die Mannschaft mit Skra Belchatow und Zaksa Kedzierzyn-Kozle auf starke Gegner aus dem Gastgeberland trifft. In die Liga starten die Volleys am 27. Oktober daheim gegen die Grizzlys Giesen.

Die Giesener sind am 12. und 13. September auch erster Testspiel-Gegner der Berliner im Horst-Korber-Zentrum. Ebenfalls dort empfangen die BR Volleys am 6. und 7. Oktober den polnischen Club Cuprum Lubin zu zwei Partien.

Trainingsbeginn ist bei den Volleys am 23. August. Ihr neuer Trainer Joel Banks wird aber aller Voraussicht nach erst Anfang Oktober dauerhaft zur Mannschaft stoßen. Der 48-Jährige coacht bis dahin die finnische Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft sowie bei der Olympia-Qualifikation. In Berlin wird ihn sein künftiger Assistent Markus Steuerwald vertreten, der zur neuen Saison vom Frauen-Bundesligisten Dresdner SC an die Spree gewechselt ist.

