"Spüre viel Vertrauen": Coach treibende Kraft für Lukebakio

Für Dodi Lukebakio von Hertha BSC hat Trainer Sandro Schwarz große Anteile an der Leistungsentfaltung des Offensivspielers in der Fußball-Bundesliga.

"Für mich ist es wichtig, einen Trainer zu haben, der direkt ist und dir ehrlich sagt, was er von dir denkt. Deswegen besteht diese Verbindung zwischen uns", sagte der 25 Jahre alte Belgier dem "Tagesspiegel" (Sonntag), "ganz ehrlich: Ich könnte es gar nicht besser haben. Ich spüre viel Vertrauen." Lukebakio ist mit sieben Toren und zwei Vorlagen nach 15 Liga-Spielen Topscorer der Berliner.

Für den einmaligen belgischen Nationalspieler ist Schwarz sogar zum Trainer aufgestiegen, der Lukebakio am besten versteht. "Ich spiele bis jetzt die beste Saison meiner Karriere. Insofern: Ja, das kann man sagen. Aber ich hatte auch zu anderen Trainern ein gutes Verhältnis", sagte Lukebakio, der 2019 vom FC Watford für rund 20 Millionen Euro nach Berlin gewechselt war, aber lange einen schweren Stand hatte.

In der vergangenen Saison war der Stürmer an den Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg ausgeliehen und kehrte im Sommer zu Hertha zurück. "Als ich dann zurückgekommen bin zu Hertha, habe ich mir vorgenommen: Okay, ich gebe jetzt alles, und dann schauen wir, was passiert." Zu Trainer Schwarz war die Bindung dabei von Beginn an perfekt. "Ich mag Spieler wie Dich", habe Schwarz zu Lukebakio gesagt und ihn damit auch motiviert: "Dieses Vertrauen, das ich von ihm spüre, das will ich ihm auch zurückgeben."

