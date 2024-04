Topspiel gegen Bayern: Union braucht Punkte im Abstiegskampf

Union Berlin hat noch nie ein Pflichtspiel gegen den FC Bayern gewonnen. Damit sich das am Samstag ändert, müssen die Eisernen eine große Baustelle schließen.

Der 1. FC Union Berlin will erstmals ein Pflichtspiel gegen den FC Bayern München gewinnen und damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Im Duell mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) steht Union-Coach Nenad Bjelica der gesamte Kader zur Verfügung. Nationalspieler Robin Gosens dürfte nach seiner Sperre wieder in die Startelf zurückkehren.

Die Köpenicker hoffen, dass die Münchner ihren Fokus nach der verpassten Meisterschaft verstärkt auf die Königsklasse richten und einige Top-Spieler schonen werden. Um gegen den Bundesliga-Zweiten die große Überraschung zu schaffen, brauchen die Eisernen mehr Effektivität und Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Union hat mit lediglich 25 Treffern die zweitschlechteste Offensive der Liga.

(dpa)