Torhüter Tim Goller unterschreibt Profi-Vertrag bei Hertha

Nachwuchs-Torhüter Tim Goller hat seinen ersten Profivertrag bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC unterschrieben.

Der 18-Jährige erhielt an seinem Geburtstag am Donnerstag einen Vertrag bis 2025, wie die Berliner mitteilten. "Tim zählt mit seinen konstanten Leistungen in den vergangenen Jahren zu unseren absoluten Top-Talenten. Die Teilnahme am Profi-Trainingslager in Florida und sein U23-Debüt gegen Jena unterstreichen seine erfolgreiche Entwicklung", sagte Geschäftsführer Sport Fredi Bobic der Mitteilung zufolge.

Goller spielt seit der U14 für die Charlottenburger. Der 1,93 Meter große Goller, der auch schon für mehrere deutsche Jugendnationalmannschaften zum Einsatz kam, gilt als eines der größten Talente auf seiner Position in seiner Altersklasse.

(dpa)