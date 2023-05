Turbine Potsdam vermeldet Abgänge von Zogg und Gerhardt

Die beiden Mittelfeldspielerinnen Onyinyechi Zogg und Anna Gerhardt werden den 1.

FFC Turbine Potsdam zum Saisonende verlassen. Das teilte der Fußball-Club wenige Tage nach dem feststehenden Abstieg in die 2. Bundesliga am Dienstag mit.

Gerhardt war 2019 vom FC Bayern München zu den Brandenburgerinnen gewechselt und absolvierte insgesamt 69 Pflichtspiele für Turbine. "Natürlich hätte mir ein anderes Ende meiner Zeit hier in Potsdam gewünscht. Trotzdem hatte ich eine wirklich schöne Zeit mit vielen tollen Momenten", wird die 25-Jährige in der Mitteilung zitiert. "Turbine wird immer einen Platz in meinem Herzen haben", sagte derweil die 26 Jahre alte Schweizerin Zogg, die seit Januar 2022 für die Potsdamerinnen auflief.

Für Turbine endet die Spielzeit mit einem Gastspiel am Sonntag (14.00 Uhr/ MagentaSport) beim Spitzenreiter Bayern München.

(dpa)