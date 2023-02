"Turbulente Tage": Hertha vor Spiel um Ruhe bemüht

Drei verlorene Spiele in einer Woche, der Abgang des Sport-Geschäftsführers und der Abschluss der Wintertransferperiode haben die Vorbereitung von Hertha BSC auf das nächste Spiel in der Fußball-Bundesliga stark begleitet.

"Klar waren das turbulente Tage", sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, "wir müssen jetzt Ruhe über einen langen Zeitraum wieder ausstrahlen und den Fokus auf Samstag legen." Nach den drei Niederlagen nach der Winterpause gehen die Berliner als Tabellenvorletzter in das Spiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

"Wir haben die ersten beiden Niederlagen sehr gut weggesteckt, den einen oder anderen Fehler aber zu viel gemacht", sagte der Trainer über die 1:3-Niederlage in Bochum und das herbe 0:5 gegen Wolfsburg. Mehr zu schaffen machte Schwarz die 0:2-Heimniederlage im Lokalderby gegen Union Berlin mit der anschließenden Trennung von Fredi Bobic. "Was am Samstag passiert ist, musst Du erstmal sacken lassen", sagte der 44-Jährige.

"Ich habe Respekt vor meiner Mannschaft, wie sie die letzten beiden Trainingstage angegangen ist", sagte Schwarz über sein Team hinsichtlich der drei Rückschläge im Abstiegskampf sowie der begleitenden Umstände, "es wäre cool, wenn man das am Samstag auf dem Platz sieht."

Schwarz setzt großes Vertrauen in sein Team, damit zu den bisherigen 14 Punkten weitere Zähler hinzukommen: "Wir kennen die Tabellensituation. Wir sind auf dem Abstiegsplatz, aber die Jungens sind in der Lage, Spiele zu gewinnen."

