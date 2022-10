Überfüllter Block: Viele Hertha-Fans mussten draußen bleiben

Zahlreichen Fans von Hertha BSC wurde wegen Überfüllung der Zugang zur Tribüne beim Bundesligaspiel bei Werder Bremen (0:1) verweigert.

Einige Fußball-Anhänger des Hauptstadtclubs veröffentlichten am Freitagabend Fotos in den sozialen Medien von stehenden Berliner Fans in den Aufgängen zu den Blöcken und berichteten von chaotischen Zuständen bei der Einlasskontrolle.

"Das Problem war von Hertha-Fans selbst verschuldet", sagte Bremens Sicherheitschef Lars Mühlbradt der "Bild"-Zeitung über die Überfüllung im Hertha-Block und erklärte: "Banner wurden so hoch platziert, dass hinter ihnen keine Fans stehen wollten. Dadurch wurde der Platz im Block so eng, dass aus Sorge vor Überfüllung keine weiteren Fans hereingelassen werden konnten."

Die Folge: Die Polizei riegelte den Block ab. Viele Berliner Fans sahen die 0:1-Niederlage auf einer Leinwand in den Katakomben.

(dpa)