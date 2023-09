Union Berlin beim VfL Wolfsburg gefordert: Tousart vor Debüt

Vier Tage vor dem Königsklassen-Spiel bei Real Madrid muss Union Berlin in der Bundesliga ran. Ein Neuzugang steht vor seiner Premiere im Köpenicker Trikot.

Der 1. FC Union Berlin will sich mit einem Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg auf das schillernde Champions-Duell mit Real Madrid einstimmen. Vier Tage vor dem Highlight-Spiel gegen die Spanier müssen die Köpenicker an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei den punktgleichen Niedersachsen ran. "Wir haben versucht, die Mannschaft so vorzubereiten, dass sie den Fokus hält", berichtete Trainer Urs Fischer. Bislang konnte der Hauptstadt-Club in der Bundesliga noch nie bei den Wolfsburgern gewinnen.

Kevin Volland ist nach seiner Roten Karte vom vergangenen Spieltag gesperrt. Dafür könnte Neuzugang und Ex-Herthaner Lucas Tousart seine Premiere im Mittelfeld der Unioner feiern. Fischer nannte den zuletzt verletzungsbedingt fehlenden Franzosen "eine Alternative für den Kader". Für Star-Transfer Leonardo Bonucci kommt ein Einsatz hingegen wohl noch zu früh.

(dpa)