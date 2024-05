Union Berlin droht der Absturz in die 2. Bundesliga

Union Berlin hat den direkten Klassenerhalt am letzten Spieltag nicht mehr in eigener Hand. Selbst ein Sieg gegen Freiburg ist mitunter zu wenig.

Union Berlin will mit einem Sieg im Saisonfinale den direkten Abstieg aus der Bundesliga abwenden und im besten Fall noch vor den Relegationsplatz springen. Um sicher in der Liga zu bleiben, brauchen die Köpenicker nicht nur einen Sieg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg. Die Berliner müssen gleichzeitig auf einen Patzer der direkten Konkurrenten aus Bochum oder Mainz hoffen.

Verlieren die Eisernen beim letzten Auftritt von SC-Coach Streich, droht sogar der direkte Absturz in die Zweitklassigkeit. Denn dann könnte der FC Köln mit einem Sieg noch an den Unionern vorbeiziehen.

Bis auf den gelb-gesperrten Rani Khedira und den verletzten Jerome Roussillon steht Trainer Marco Grote der gesamte Kader zur Verfügung. Aufgedrängt hat sich in den zurückliegenden Wochen kein einziger Unioner. Eine Rückkehr von Abwehrchef Kevin Vogt ist noch unklar.

