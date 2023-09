Union Berlin empfängt Hoffenheim: Bonuccis Bundesliga-Debüt

Keine 72 Stunden nach der Last-Minute-Niederlage in der Champions League bei Real Madrid ist der 1.

FC Union Berlin wieder in der Fußball-Bundesliga gefordert. Die Eisernen wollen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu Hause den Lauf der TSG 1899 Hoffenheim stoppen. Die Kraichgauer reisen nach zuletzt drei Siegen mit viel Selbstvertrauen ins Stadion An der Alten Försterei. Den Köpenickern droht hingegen die Einstellung eines Negativrekords. Vier Niederlagen in Serie gab es zuletzt zwischen März und Mai 2020.

In der Innenverteidigung muss Unions Trainer Urs Fischer weiter auf Abwehr-Chef Robin Knoche verzichten. Für ihn könnte wie schon in Madrid Leonardo Bonucci spielen. "Es sieht gut aus. Er fühlt sich gut", berichtete Fischer. Für den Italiener wäre es das erste Bundesliga-Spiel im Trikot der Eisernen.

(dpa)