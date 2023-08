Union Berlin erwartet gegen Bergamo ein volles Stadion

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Bundesligist 1.

FC Union Berlin erwartet am Samstag (15.30 Uhr) im letzten Testspiel der Sommervorbereitung ein volles Haus. Ins Stadion An der Alten Försterei werden gegen den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo über 20.000 Besucher kommen. Für Union ist es zum einen die Pflichtspiel-Generalprobe für die DFB-Pokal-Partie am 13. August beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Zum anderen findet gegen Bergamo, das in die vergangene Spielzeit als Tabellenfünfter abschloss, die offizielle Saison-Eröffnung statt. Union spielt erstmals im neuen roten Heimtrikot, auch das neue weiße Auswärtshemd dürfte bei der Vorstellung aller Spieler, Trainer und Betreuer ab 14.30 Uhr zu sehen sein.

