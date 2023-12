Union Berlin testet gegen Arminia Bielefeld

Die Weihnachtspause ist kurz für Union Berlin. Ein erster Testgegner für die Winter-Vorbereitung steht nun fest. Arminia Bielefeld kommt nach Köpenick.

Der 1. FC Union Berlin absolviert in der kurzen Vorbereitung nach der Weihnachtspause ein Testspiel gegen Arminia Bielefeld. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, ist der Drittligist aus Ostwestfalen am 6. Januar im Stadion an der Alten Försterei zu Gast. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Vor rund zwei Jahren hatten die Berliner noch in der Bundesliga gegen Bielefeld gespielt. Beide Teams gewannen ihre Heimspiele in der Saison 2021/22 mit 1:0.

(dpa)