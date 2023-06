Union Berlin testet gegen italienischen Erstligisten Bergamo

Fußball-Bundesligist 1.

FC Union Berlin hat ein weiteres Testspiel terminiert. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, empfängt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo am 5. August. Das Spiel wird um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei angepfiffen. Es ist die letzte Begegnung vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal bei Regionalligist FC-Astoria Walldorf am 13. August (18.00 Uhr).

Trainingsauftakt in Berlin ist am 3. Juli. Die beiden Trainingslager finden vom 6. bis 9. Juli in Bad Saarow und vom 24. Juli bis 2. August in Bramberg am Wildkogel in Österreich statt. Zudem absolviert Union Testspiele beim FSV 63 Luckenwalde (12. Juli), bei Zalaegerszegi TE FC in Ungarn (15. Juli), gegen Rapid Wien (19. Juli) und gegen Holstein Kiel (22. Juli). Die Bundesliga startet dann am Wochenende 18. bis 20. August in die neue Saison.

(dpa)