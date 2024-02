Union-Coach Bjelica: Auch Dortmund unter Druck

Der 1. FC Union Berlin hat einen guten Heimspiel-Lauf. Der soll auch gegen Borussia Dortmund weitergehen. Auf eine wichtige Personalie hat sich Trainer Bjelica schon festgelegt.

Nenad Bjelica will sich von den Formschwankungen bei Borussia Dortmund nicht blenden lassen. Vor dem Duell mit dem BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga fordert der Trainer des 1. FC Union Berlin viel mehr die Konzentration auf die eigene Lage. "Wir sind beide unter Druck. Sie wollen ihre Ziele erreichen, wir wollen unsere Ziele erreichen", sagte der Kroate bei der Pressekonferenz der Eisernen am Donnerstag.

Die Dortmunder hatten zuletzt mehrfach unerwartet Punkte liegen lassen - zuletzt beim 2:3 gegen die TSG Hoffenheim. Union sieht sich seinerseits im Aufwind und hat die letzten sechs Heimpartien nicht verloren. "Wir sind in einer Situation, in der wir nicht schauen, wer der Gegner ist. Ob das wie Borussia Dortmund ein großer Name oder ein anderer Gegner ist. Wir müssen fleißig Punkte sammeln", sagte Bjelica.

Den gelb-gesperrten Robin Gosens soll gegen den BVB Jérôme Roussillon als linker Schienenspieler ersetzen, kündigte der Union-Trainer an. "Natürlich ist Robin Gosens ein wichtiger Teil der Mannschaft. Aber Roussillon hat im Schatten von Robin immer seine Leistung gebracht", sagte Bjelica.

Da alle Spieler fit sind, wollte sich Bjelica noch nicht auf weitere Personalien festlegen. Die zuletzt beim 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim gesperrten Kevin Volland und Diogo Leite streben in die Startformation zurück. Union Berlin hat vor dem 24. Spieltag mit acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone auf Platz 14.

(dpa)