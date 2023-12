Union-Heimpremiere 2024 am Sonntag: Hertha gegen HSV

Die DFL hat die Termine von Union Berlin und Hertha BSC bis Mitte März festgelegt. Die Eisernen müssen zu Hause erst mal sonntags ran, Hertha spielt ein Topspiel am Samstagabend.

Der 1. FC Union Berlin bestreitet sein erstes Heimspiel im Jahr 2024 an einem Sonntag. Wie die Deutsche Fußball-Liga mitteilte, findet die Partie der Eisernen im Bundesliga-Abstiegskampf gegen Aufsteiger Darmstadt 98 am 28. Januar um 15.30 Uhr statt. Das geht aus den jüngsten Ansetzungen der DFL hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Union startet allerdings mit drei Auswärtsspielen ins neue Jahr. Zum Auftakt findet am 13. Januar (15.30 Uhr) der Hinrundenabschluss beim SC Freiburg statt, sechs Tage später folgt der Rückrundenauftakt beim FSV Mainz 05. Für den 24. Januar wurde zudem das Gastspiel beim FC Bayern München angesetzt, das am 2. Dezember wegen starker Schneefälle ausgefallen war.

Hertha BSC bestreitet am 3. Februar (20.30 Uhr) das Topspiel der 2. Liga gegen den Hamburger SV. Bereits zuvor stand fest, dass die Berliner mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am 21. Januar (13.30 Uhr) ins neue Jahr starten.

Die Spiele von Union Berlin bis Mitte März 2024

Datum/Spieltag Gegner 13. Januar, 15.30 Uhr, 17. Spieltag SC Freiburg (A) 19. Januar, 20.30 Uhr, 18. Spieltag FSV Mainz 05 (A) 24. Januar, 20.30 Uhr, 13. Spieltag FC Bayern München (A) 29. Januar, 15.30 Uhr, 19. Spieltag SV Darmstadt 98 (H) 4. Februar, 17.30 Uhr, 20. Spieltag RB Leipzig (A) 10. Februar, 15.30 Uhr, 21. Spieltag VfL Wolfsburg (H) 17. Februar, 15.30 Uhr, 22. Spieltag TSG Hoffenheim (A) 24. Februar, 15.30 Uhr, 23. Spieltag 1. FC Heidenheim (H) 2. März, 15.30 Uhr, 24. Spieltag Borussia Dortmund (H) 8. März, 20.30 Uhr, 25. Spieltag VfB Stuttgart (A) 16. März, 15.30 Uhr, 26. Spieltag Werder Bremen (H)

Die Spiele von Hertha BSC bis Mitte März 2024

Datum/Spieltag Gegner 21. Januar, 13.30 Uhr, 18. Spieltag Fortuna Düsseldorf (H) 27. Januar, 13.00 Uhr, 19. Spieltag SV Wehen Wiesbaden (A) 31. Januar, 20.45 Uhr, DFB-Pokal, Viertelfinale 1. FC Kaiserslautern (H) 3. Februar, 20.30 Uhr, 20. Spieltag Hamburger SV (H) 11. Februar, 13.30 Uhr, 21. Spieltag SpVgg Greuther Fürth 16. Februar, 18.30 Uhr, 22. Spieltag 1. FC Magdeburg (H) 24. Februar, 13.00 Uhr, 23. Spieltag Eintracht Braunschweig (A) 1. März, 18.30 Uhr, 24. Spieltag Holstein Kiel (H) 10. März, 13.30 Uhr, 25. Spieltag FC St. Pauli (A) 17. März, 13.30 Uhr, 26. Spieltag FC Schalke 04 (H)

(dpa)