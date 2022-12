Union in Wintervorbereitung: Becker und Behrens fehlen

Ohne die Angreifer Sheraldo Becker und Kevin Behrens sind die Profis von Union Berlin nach knapp drei Wochen Urlaub in die Wintervorbereitung gestartet.

Im Laufe der Woche werden die Spieler insgesamt neunmal auf dem Trainingsplatz stehen oder sich im Kraftraum auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten, wie der Club am Montag mitteilte. Becker fehlte demnach aus persönlichen Gründen. Behrens und Fabio Schneider seien krankheitsbedingt noch nicht fit.

Trainer Urs Fischer musste zudem auf den dänischen WM-Fahrer Frederik Rönnow verzichten. Der Keeper weilt noch im Urlaub. Das Gleiche gilt für U19-Nationalspieler Aljoscha Kemlein. Auch die beiden Norweger Julian Ryerson und Morten Thorsby, die im November noch Länderspiele für ihr Land bestritten hatten, fehlten. András Schäfer trainierte nach seiner Verletzung noch nicht.

In der nächsten Woche stehen für die Eisernen zwei Testspiele auf dem Plan. Am 14. Dezember empfangen die Köpenicker Zweitligist Hansa Rostock im Stadion an der Alten Försterei. Drei Tage später (17. Dezember, 14.30 Uhr) geht es an gleicher Stelle gegen den Schweizer Erstlisten FC St. Gallen. Zwei weitere Gegner suchen die Berliner für das Trainingslager im spanischen Campoamor vom 2. bis zum 11. Januar 2023. Am 21. Januar geht es dann mit dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga weiter.

(dpa)