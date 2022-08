Union mit Neuzugang Leite: Boyata nicht im Kader von Hertha

Der 1.

FC Union Berlin geht mit Neuzugang Diogo Leite in das Derby gegen Hertha BSC an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga. Der vom FC Porto ausgeliehene Abwehrspieler ersetzt im Vergleich zum 2:1-Pokalsieg der Köpenicker beim Regionalligisten Chemnitzer FC Dominique Heintz, der nicht im Kader steht.

Bei Hertha fehlt Dedryck Boyata im Aufgebot. Der frühere Kapitän der Blau-Weißen wird von Neuzugang Filip Uremovic in der Verteidigung ersetzt. Davon abgesehen bietet Herthas neuer Trainer Sandro Schwarz die Mannschaft auf, die am vergangenen Sonntag im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig im Elfmeterschießen gescheitert war.

(dpa)