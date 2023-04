Union-Stammtorhüter Rönnow vor Rückkehr nach Verletzung

Union Berlins Stammtorwart Frederik Rönnow steht nach seiner verletzungsbedingten Pause im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund vor seinem Comeback bei den Köpenickern.

"Bei Freddy sieht es im Moment positiv aus. Es geht in die richtige Richtung. Morgen ist noch unser letztes Training. Ich denke, dann wissen wir ein bisschen mehr. Aber es sieht zumindest gut aus", sagte sein Trainer Urs Fischer am Donnerstag vor der Partie beim BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der Däne ist in dieser Spielzeit einer der besten Torhüter der Bundesliga.

Der 30-Jährige hatte die Spiele gegen Stuttgart (3:0) und im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt (0:2) wegen einer Blessur verpasst. Sein Vertreter Lennart Grill hatte zwar einige starke Paraden gezeigt, aber auch immer wieder Unsicherheiten. Beim zweiten Gegentor in Frankfurt durch Randal Kolo Muani sah er unglücklich aus.

Große Aufbauarbeit habe man beim 24-Jährigen aber nicht leisten müssen, sagte Fischer. "Er war ja für uns auch nicht der Schuldige, dass wir dieses Spiel verloren haben. Natürlich sieht er beim zweiten Gegentor nicht glücklich aus, aber solche Fehler geschehen", sagte der Schweizer. Als Nummer zwei sah es ohne viel Spielpraxis auch nicht leicht, um eine "gewisse Ruhe und Sicherheit auszustrahlen".

Rönnow hatte schon in der Hinrunde mehrere Spiele mit einer Oberschenkelverletzung verpasst. Laut Fischer arbeite er mit einem individuellen Programm gegen Verletzungsanfälligkeit. "Es gilt zu versuchen, über eine gesamte Spielzeit von Verletzungen verschont zu bleiben", sagte der Schweizer.

(dpa)