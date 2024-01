Union-Trainer Bjelica sieht Neuzugang Vogt im Abwehrzentrum

In den letzten Jahren war Robin Knoche als Abwehrchef bei Union gesetzt. Nun setzt Trainer Bjelica auf eine andere Lösung.

Union Berlins Trainer Nenad Bjelica sieht Neuzugang Kevin Vogt als neuen zentralen Abwehrspieler der Köpenicker. "Er ist ein sehr erfahrener Spieler, der auch bei Hoffenheim im Zentrum gespielt hat", sagte der Kroate vor dem Abstiegs-Duell beim FSV Mainz 05 am Freitagabend (20.30 Uhr/ DAZN) in der Fußball-Bundesliga. "Wir haben uns entschieden, dass er in der zentralen Position spielt, weil er uns spielerisch viel anbieten kann. Mit seiner Intelligenz kann er Situationen im Spiel sehr gut antizipieren." Der 32-Jährige sei auch außerhalb des Platzes ein Leader.

Vogt war erst in der vergangenen Woche vom Liga-Konkurrenten TSG Hoffenheim nach Berlin gewechselt, stand aber am Wochenende beim 0:0 in Freiburg direkt in der Startelf. In den vergangenen Saisons war Robin Knoche bei Union in der Mitte der Dreier-Abwehrkette fast durchgehend gesetzt.

Knoche sei sehr zweikampfstark, lobte der Trainer. Vorerst sehe er aber Vogt mehr im Zentrum. Der lange verletzte Danilho Doekhi werde jeden Tag "besser und besser", sagte Bjelica. Der 25-Jährige ist ein Konkurrent von Knoche für die Position des rechten Innenverteidigers.

Die Mainzer (11 Punkte) stehen vor der Partie einen Rang hinter Union (14) auf dem Relegationsplatz 16. "Wir müssen die Zweikämpfe richtig annehmen. Das war in Freiburg nicht der Fall", sagte Bjelica.

(dpa)