Union vor Auslosung der Europa-League-Gruppen

Fußball-Bundesligist 1.

FC Union Berlin gibt sich vor der Auslosung der Gruppen in der Europa League entspannt. Union-Trainer Urs Fischer sei der Gegner egal, weil er keine Lieblingsgegner habe. "Durch die Qualifikation für die Gruppenphase ist schon ein Wunsch in Erfüllung gegangen", sagte der 56-jährige Schweizer vor der Auslosung am Freitag (13.00 Uhr).

Fischer muss noch die Spiele am Donnerstagabend abwarten, ehe alle 32 Teilnehmer an dem internationalen Wettbewerb feststehen, der in acht Gruppen ab dem 8. September starten wird. Die Vereine werden auf vier Lostöpfe verteilt, Union wird in Topf 3 gesetzt sein.

Bereits qualifiziert sind europäische Top-Vereine wie der FC Arsenal und Manchester United sowie die beiden italienischen Hauptstadt-Clubs AS und Lazio Rom.

(dpa)