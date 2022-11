Bundesliga

12.11.2022

Union will in Freiburg perfekten Abschluss für starkes Jahr

Artikel anhören Shape

Einzug in die Europa League, wochenlang Tabellenführer in der Bundesliga und Überwintern in drei Wettbewerben: Das Jahr von Union Berlin ist jetzt schon das erfolgreichste der Vereinsgeschichte.

Das letzte Pflichtspiel des Jahres führt die Köpenicker am Sonntag (17.30 Uhr/ DAZN) zum SC Freiburg. Rund 2100 Union-Fans werden die weite Reise in den Breisgau antreten - und hoffen auf einen weiteren Höhepunkt. Es ist das Spitzenspiel des 15. Spieltages. Beide Mannschaften sind punktgleich (27 Zähler). Der Sieger der Partie würde auf Rang zwei hinter Herbstmeister FC Bayern München überwintern. Die Berliner müssen auf drei Akteure verzichten. Torwart Frederik Rönnow (Oberschenkelverletzung) und Mittelfeldmann Andras Schäfer (Fuß-Operation) fallen weiterhin aus. Zudem ist Sechser Rani Khedira gesperrt. Er sah im Heimspiel gegen den FC Augsburg (2:2) die fünfte Gelbe Karte und verpasst in Freiburg das erste Bundesligaspiel in dieser Saison. Union-Homepage (dpa)

Themen folgen