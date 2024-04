Union will noch Siege für die Fans

Nur acht Siege gelangen Union Berlin erst in dieser Saison. In den sieben noch ausstehenden Spielen hoffen sie auf ein paar mehr. Die beiden Gegner daheim haben es aber in sich.

Der 1. FC Union Berlin will in der noch verbleibenden Saison in der Fußball-Bundesliga auch ein bisschen Wiedergutmachung bei seinen Anhängern betreiben. "Ich glaube, wir schulden den Fans noch ein paar Siege. Das ist Motivation genug", sagte Nationalspieler Robin Gosens.

Nach 27 Spieltagen befinden sich die Eisernen im Mittelfeld der Liga, "glücklicherweise", wie der 29-Jährige im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF betonte. "Es sah ja auch ganz lange anders für uns aus. Da waren wir da, wo gar keiner hinwill", sagte er mit Blick auf das Tabellenende. Die Entwicklung der vergangenen Monate sei erstmal sehr positiv, erklärte Gosens.

Die Köpenicker hatten einen miserablen Saisonstart. Im November hatten der langjährige Erfolgscoach Urs Fischer und Union sich getrennt. Anschließend hatte Nenad Bjelica den Posten übernommen, unter der Führung des Kroaten festigten sich die Eisernen wieder und verließen die Abstiegsränge. "Ich glaube, nach oben geht gar nix mehr, nach unten müssen wir vielleicht mit einem halben Auge immer noch hin schielen", kommentierte Gosens den aktuellen Tabellenstand.

Weiter geht es für den 1. FC Union am kommenden Samstag. Im Stadion An der Alten Försterei wird der souveräne Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen zu Gast sein. Danach steht die Partie beim FC Augsburg an, ehe Rekordmeister FC Bayern bei den Unionern antreten muss. Borussia Mönchengladbach (Auswärtsspiel), der VfB Bochum (Heimspiel), der 1. FC Köln (Auswärtsspiel) und der SC Freiburg (Heimspiel) sind dann die letzten Gegner in dieser Spielzeit für den Berliner Bundesligisten.

(dpa)