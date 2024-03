Unions ehemaliger Co-Trainer kehrt in neuer Funktion zurück

Im November bittet Union Berlins damaliger Co-Trainer Sebastian Bönig um eine Auszeit. Jetzt ist der 42-Jährige zurück - und hat eine besondere Aufgabe.

Union Berlins ehemaliger Co-Trainer Sebastian Bönig kehrt in neuer Funktion zum Köpenicker Fußball-Bundesligisten zurück. Der 42-Jährige kümmert sich bei den Berlinern ab sofort um die Betreuung der ausgeliehenen Spieler, wie die Eisernen am Montag mitteilten. "In dieser Funktion wird er als erster Ansprechpartner im regelmäßigen Austausch mit den Leihakteuren stehen und ihre Entwicklung begleiten", hieß es weiter.

Wenige Tage nach der Trennung von Ex-Trainer Urs Fischer hatte Bönig im November "aus persönlichen Gründen" um eine Auszeit gebeten. "Die Zeit abseits des Platzes hat mir gutgetan. Jetzt kann ich mich wieder auf Union konzentrieren und bin in der Lage, meinen Beitrag für den Erfolg des Vereins zu leisten", äußerte der gebürtige Erdinger.

Perspektivisch sehe er sich auch wieder auf dem Trainingsplatz. "Aber in der aktuellen Situation sehe ich ein gut eingespieltes Trainerteam, das ich auf andere Weise besser unterstützen kann", sagte Bönig.

(dpa)