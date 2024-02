Unions Suche nach einem rechten Verteidiger

Die Berliner haben vor allem auf einer Position aktuell ein Personalproblem. Trainer Nenad Bjelica hat aber eine Idee, wie er das lösen könnte.

Dem 1. FC Union Berlin gehen die Rechts-Verteidiger aus. Vor dem wichtigen Heimspiel des Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg kündigte Trainer Nenad Bjelica an: "Jetzt müssen wir auch wieder improvisieren."

Kapitän Christopher Trimmel steht wegen einer Sperre nach einer Roten Karten nicht zur Verfügung. Janik Haberer, der zuletzt beim 1:1 gegen den FSV Mainz auf der rechten Seite agierte, fehlt gelb-gesperrt. Und Josip Juranovic fällt weiter verletzt aus.

"Wir müssen mal schauen, wer im Kader mal rechter Verteidiger gespielt hat", sagte Bjelica am Freitag im Stadion An der Alten Försterei und wollte mal fünf, zehn Jahre in den Spielerprofilen zurückschauen. Wie lange Juranovic noch ausfallen wird, konnte der Coach nicht sagen. "Das müssen wir abwarten."

