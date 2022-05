Zukunft von Fischer und Ruhnert: Zingler beruhigt Fans

Der Erfolg vom 1.

FC Union Berlin hat auch das Interesse an der Arbeit von Cheftrainer Urs Fischer und Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert wachsen lassen. Sorge, dass einer oder beide den Fußball-Bundesligisten vor der kommenden Saison verlassen, hat der Präsident der Eisernen, Dirk Zingler, nach eigenen Worten nicht. "Diese Angst, dass sie beide gehen, die habe ich nicht, die muss auch niemand haben", sagte Zingler in einem Gespräch mit dem Vereins-TV, das der Club am Sonntag auf Youtube stellte. "Nicht weil sie nicht irgendwann gehen werden, sondern weil ich glaube: Alle haben Spaß, bei dem was sie tun. Alle werden diese Aufgabe nicht unüberlegt oder leichtfertig aufgeben." Um diese Zusammenarbeit zu beenden, müssten gute Gründe vorliegen und die lägen nicht vor.

Die Verantwortung für den Erfolg der Köpenicker trügen viele, es sei eine herausragende Teamleistung, sagte Zingler. "Aber Urs und Oli sind die beiden, die sicherlich am präsentesten sind, auch richtigerweise, und auch den größten Anteil daran haben." Der Schweizer Fischer trainiert Union seit 2018, führte den Club in die Bundesliga und zuletzt zwei Mal hintereinander in den Europapokal. Ruhnert ist ebenfalls seit 2018 Geschäftsführer. Union konnte Abgänge von Leistungsträgern in den vergangenen Jahren immer wieder erstaunlich gut durch die schnelle Einbindung von Neuzugängen kompensieren.

Eine größere Rolle soll laut Zingler in der kommenden Saison Ex-Profi Michael Parensen übernehmen, der in der vergangenen Spielzeit Assistent von Ruhnert war. "Er wird mehr Verantwortung übernehmen, er wird sichtbarer sein", sagte der Präsident. "Er wird sich die Aufgaben mit Oli Ruhnert stärker teilen." Ruhnert bleibe Chef der Abteilung, werde sich aber noch stärker auf die Kaderplanung konzentrieren.

