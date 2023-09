Kulturzug startet in Prag zum Bürgerfest von Steinmeier

Ein grenzüberschreitender Kulturzug ist von Prag aus zum Bürgerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin losgefahren.

Mit an Bord waren am Samstag mehr als 200 Fahrgäste sowie tschechische Schriftsteller, Musiker und Theaterkünstler. "Das wird ein großes Eisenbahnabenteuer für uns alle", sagte der Prosaautor Jaroslav Rudis, der im Zug und anschließend im Garten von Schloss Bellevue aus seiner "Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen" vorlesen sollte. Die Passagiere konnten zudem eine Kabarettvorstellung sowie ein Konzert der Sängerin Zofie Darbujanova in einem Tanzwagen besuchen.

Tschechien ist neben Thüringen eines der beiden Partnerländer des diesjährigen Bürgerfestes von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mit der Zugfahrt - auf Tschechisch "jizda" - feiert zudem der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds sein 25-jähriges Bestehen. "Das ist eine schöne Idee, welche die Rolle der Kultur für die Annäherung von Tschechen und Deutschen hervorhebt", sagte Tomas Jelinek, einer der beiden Geschäftsführer des Fonds. Dieser wurde Ende 1997 gegründet, um Brücken zwischen beiden Staaten zu bauen. Seither wurden mehr als 13.000 Projekte gefördert.

Zu den weiteren Höhepunkten des Programms beim Tag des offenen Schlosses in Bellevue zählen das Prager Marionettentheater Spejbl und Hurvinek und die Jazzband Django Always. Für den Eintritt ist ein kostenloses Ticket erforderlich. Ursprünglich sollte auch der tschechische Außenminister Jan Lipavsky mit nach Berlin fahren, musste aber aus Krankheitsgründen kurzfristig absagen.

(dpa)