Roth: Kultur ist Grundlage des Zusammenlebens

Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die Bedeutung von Kultur gerade auch in Krisenzeiten betont.

"Kultur ist die Grundlage unseres Zusammenlebens", sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch während der Haushaltsdebatte im Bundestag. "Wer zulässt, dass sie andernorts mutwillig zerstört wird, gibt sie preis." Deswegen müsse beim Wiederaufbau der Ukraine auch die Kultur mitgedacht werden.

Auch in Deutschland müsse die Kultur wegen der Auswirkungen von Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise unterstützt werden. "Wir wollen und wir werden die Kultur bei uns fördern und erhalten, eben weil sie essenziell ist für ein gelingendes Zusammenleben", sagte Roth. "Wir wollen sie so nach und zwischen den Krisen fördern und erhalten."

Im kommenden Winter müssten wegen massiv gestiegener Energiepreise öffentliche wie private Kultureinrichtungen mit einer Milliarde Euro unterstützt werden. "Wir wollen keinen weiteren Winter vor geschlossenen Kino- und Theatertüren sehen, auf Konzerte und Lesungen verzichten", sagte Roth. "Wir haben nicht nur Erwartungen an die Betreiber von Kinos, an Theater oder an Opernhäuser formuliert, sondern wir werden sie auch schützen und wir werden sie unterstützen."

(dpa)