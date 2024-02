Landeswahlleiter: Ein bisschen betrübt bin ich natürlich

Bei der Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin zeichnet sich eine deutlich geringere Wahlbeteiligung ab als 2021. Der Landeswahlleiter hatte sich mehr erhofft.

Die Beteiligung bei der Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin ist erheblich unter dem geblieben, was Landeswahlleiter Stephan Bröchler erhofft hatte. "Es ist deutlich niedriger als das, was ich angestrebt habe", sagte Bröchler am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Für die Berlinerinnen und Berliner sei es deutlich weniger attraktiv gewesen, an einer Teilwiederholungswahl teilzunehmen, die an den politischen Mehrheitsverhältnissen im Deutschen Bundestag nichts ändere, als an einer Wahl wie 2021. "Das ist ja der Kern von demokratischen Wahlen, dass wir als Bürger die Mehrheitsverhältnisse zumindest ein Stück weit beeinflussen können."

Nach Angaben der Landeswahlleitung gaben in den 455 Wahlbezirken und dazugehörigen Briefwahlbezirken, in denen am Sonntag erneut gewählt wurde, bis 16.00 Uhr 40,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Am 26. September 2021 waren es in den fraglichen Wahlbezirken zur gleichen Zeit zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale 57 Prozent. In allen Berliner Wahlbezirken zusammengerechnet - einschließlich jener, die jetzt nicht neu wählten - hatte die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl seinerzeit 75,2 Prozent betragen.

"Die Wiederholungswahl hatte nicht diese Ausstrahlungskraft wie 2021", sagte Bröchler. Wobei das auch eine besondere Konstellation gewesen sei. "Wir vergleichen ein Stück weit Äpfel mit Birnen." Die Wahl von 2021 sei eine Bundestags-, eine Landes-, eine Bezirkswahl plus Volksentscheid gewesen. "Und das hat stark gezogen. Insofern relativiert das diese 40 Prozent, die eingefahren wurden. Aber ein bisschen betrübt bin ich natürlich dennoch."

Ob Berlin vor dem Hintergrund der geringeren Wahlbeteiligung einen oder mehrere Sitze im Bundestag an andere Bundesländer verliere, lasse sich noch nicht sagen. "Dazu habe ich noch zu wenig Daten", sagte Bröchler.

(dpa)