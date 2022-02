Busse und Bahnen fahren nächste Woche wieder vollständig

Berlins Busse und Bahnen kehren ab kommender Woche schrittweise wieder zum Normalbetrieb zurück.

Sowohl die S-Bahn als auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) hatten ihr Angebot zuletzt aufgrund erhöhter Krankmeldungen und Quarantänefällen beim Personal infolge der Omikron-Welle heruntergefahren.

Die U- und Straßenbahnen der BVG kehren bereits am Montag wieder zum vollen Fahrplanangebot zurück, wie das Unternehmen am Freitag ankündigte. Bei den Bussen gebe es ab kommender Woche zu den in der Fahrplanauskunft veröffentlichten Takten zusätzliche Fahrten - ab dem darauffolgenden Montag sollen dann auch wieder die regulären Fahrpläne gelten. "Wir freuen uns, unseren Fahrgästen nun wieder alle Fahrten anbieten zu können", sagte Betriebsvorstand Rolf Erfurt.

Ab Ende nächster Woche werde die S-Bahn wieder nach regulärem Fahrplan fahren, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Ab Montag seien bereits die Taktverstärker der S5 während der Hauptverkehrszeiten wieder im Einsatz, die S26 werde ab kommenden Samstag auch wieder am Wochenende fahren. Die S75 erhöhe ihre Frequenz auch wieder am Wochenende und fahre dann im 10-Minuten-Takt.

