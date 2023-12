Champions League: Union will Chance gegen Real nutzen

Der 1.

FC Union Berlin verabschiedet sich an diesem Dienstag mit einem Heimspiel gegen Real Madrid aus der Champions League (21.00 Uhr/ DAZN). Im ausverkauften Berliner Olympiastadion ist ein Sieg gegen den spanischen Fußball-Rekordmeister Pflicht, falls Union zumindest in der Europa League überwintern will. Zeitgleich müsste der aktuelle Tabellendritte Sporting Braga in Neapel verlieren. Nachdem am Samstag gegen Mönchengladbach der erste Sieg seit August gelang, gehen die Köpenicker mit neuem Mut ins Spiel. Angreifer Sheraldo Becker könnte nach einer Verletzungspause wieder im Kader stehen.

(dpa)