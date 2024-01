Viele Stürze bei Glatteis: Ärzte operieren die ganze Nacht

Nach Stürzen bei Glatteis haben Ärzte der Charité in Berlin viele Patienten auch mit schweren Verletzungen versorgen müssen.

Wie das Universitätsklinikum am Freitag mitteilte, operierten die Mediziner die ganze Nacht hindurch, teils in zwei OP-Sälen gleichzeitig. Seit Donnerstagabend seien wegen des Blitzeises 39 Patientinnen und Patienten mit dringlichen Operationen dazu gekommen, schrieb die Charité bei der Plattform X. Insgesamt seien mehr als 80 Menschen nach Stürzen versorgt worden, vor allem mit Brüchen, Verrenkungen und Sehnenrissen.

Am Donnerstag verwandelten sich in Berlin und Brandenburg vor allem die Gehwege in gefährliche Rutschbahnen. Auch für Freitag und die Nacht zum Samstag warnte der Deutsche Wetterdienst vor Glatteis.

(dpa)