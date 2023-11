Bergschäden in Tauer durch nahen Tagebau?

Risse in Mauern von Häusern, Scheunen, Giebeln und ausgetrocknete Biotope sorgen derzeit für wachsende Unruhe bei den Bürgern der Gemeinde Tauer.

Der Ort im Spree-Neiße-Kreis im Süden Brandenburgs liegt am Rande des Tagebaus Jänschwalde, Betreiber ist das Energieunternehmen Leag. Rund 20 Anträge auf Bergschäden sind in den vergangenen Monaten eingegangen, wie der zuständige Bearbeiter bei der Leag, Martin Klausch, der dpa bei einem Bürgerdialog am Mittwochabend berichtete. Das sei eine hohe Zahl im Vergleich zu anderen Jahren. "Wir haben überall das Thema Bergschäden, aber nirgends so viele Anträge wie in Tauer", stellt Klausch dar. Er habe bei dem Treffen weitere Anträge von Bürgern erhalten.

Die Leag hatte die Bewohner von Tauer zu einem Bürgerdialog eingeladen. Vor Ort erhielten sie an Informationsständen Einblick in Datengrundlagen verschiedener Bereiche des Tagebaubetreibers.

"Wir wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen, wir werden uns jeden Antrag anschauen", versicherte Klausch. Zur Untersuchung sollen unabhängige Sachverständige eingesetzt werden. Bislang könne man keine Besonderheiten für die Schäden erkennen, so der Leag-Fachmann.

Die Bürger von Tauer wollen, dass die Schäden als Bergschaden anerkannt werden. Dann erst besteht eine Chance auf Entschädigung. Das aber könnte ein langwieriger Prozess werden. Die bisherige Auswertung aller relevanten Bewertungskriterien durch die Leag habe gezeigt, so das Unternehmen, dass nur in sehr vereinzelten Fällen ein Zusammenhang zwischen den in Tauer angezeigten Schäden und dem Tagebau Jänschwalde bestehe. "Dem Versuch, sinkende Grundwasserstände in Verbindung mit baulichen Schäden zu bringen, widerspricht die Leag daher entschieden", heißt es. Vielmehr wirkten andere Faktoren wie bauliche Maßnahmen an Gebäuden im Umfeld und der Klimawandel.

