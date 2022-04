Inzidenz in Berlin geht leicht zurück

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist leicht gesunken.

Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) vom Mittwochmorgen steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 500 von 100.000 Menschen mit dem Virus an. Damit hat Berlin bundesweit den niedrigsten Wert. Am Dienstag rangierte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 519,1, am Montag bei 401. Der bundesweite Wert ist nach einem deutlichen - vermutlich noch osterbedingten - Anstieg am Vortag nun wieder gesunken, er liegt bei 887,6.

Experten gehen davon aus, dass viele Fälle nicht erfasst werden, weil auf positive Schnelltests nicht immer ein PCR-Test folgt. Außerdem melden nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten tagesaktuell.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-59242/2 (dpa)