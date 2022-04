Inzidenz in Brandenburg sinkt

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist weiter gesunken.

Sie lag am Dienstag bei rund 364. Das teilte das Robert Koch-Institut ( RKI) mit. Vor Ostern war die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen noch höher als 600 gewesen. Bundesweit sank der Corona-Inzidenzwert auf knapp 670.

Zahlen der neuen Infektionsfälle oder neue Todesfälle wurden in Brandenburg in den Daten nicht angegeben. Dabei spielen die Osterfeiertage eine Rolle, weil in der Zeit deutlich weniger Tests und Meldungen registriert und übermittelt wurden. Laut RKI sind die offiziellen Werte somit vermutlich zu niedrig.

© dpa-infocom, dpa:220419-99-959844/2 (dpa)