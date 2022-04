Inzidenz in Brandenburg steigt leicht

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist leicht gestiegen.

Nach den Daten des Robert Koch-Instituts ( RKI) von Dienstagmorgen gab es in den vergangenen sieben Tagen 667 neue Ansteckungen mit dem Virus pro 100.000 Menschen. Am Dienstag rangierte der Wert bei 651,1, am Montag bei 532,8. Brandenburg liegt deutlich unter der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz: Diese beträgt 887,6.

Experten gehen davon, dass viele Infektionen nicht mehr amtlich erfasst werden, weil auf einen positiven Schnelltest nicht immer ein PCR-Labortest folgt. Nur diese fließen in die Statistik ein.

