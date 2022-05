Inzidenzen in Berlin und Brandenburg rückläufig

Die Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg sind weiterhin rückläufig.

In Berlin wurden in den vergangenen sieben Tagen 458 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen gemeldet. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts ( RKI) vom Dienstag hervor. Am Vortag betrug der Wert 503. Bundesweit liegt die Wochen-Inzidenz für Neuinfektionen laut RKI bei rund 632.

2945 neue Corona-Infektionen wurden registriert. Die Gesamtzahl für Berlin lag damit bei 1.003.248. Zwei neue Todesfälle kamen dazu. Damit wurden bislang 4489 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.

In Brandenburg lag die Wochen-Inzidenz nach den Zahlen vom Dienstag bei 473 nach 528 am Vortag. 1979 neue Corona-Infektionen wurden verzeichnet, womit die registrierte Gesamtzahl bei 764.673 liegt. Mit vier neuen Todesfällen starben inzwischen 5563 Menschen in Brandenburg im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.

