Grüne und Linke haben Bedenken gegen freiwillige Quarantäne

Die Grünen und Linken im Brandenburger Landtag sehen die Pläne skeptisch, dass Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ab 1.

Mai nur noch freiwillig in Isolierung oder Quarantäne gehen sollen. "Wir sehen das durchaus mit Bedenken", sagte Grünen-Fraktionschefin Petra Budke am Dienstag in Potsdam. "Wir gehen davon aus, dass sehr, sehr viele Leute auch weiterhin dazu beitragen werden, sich und andere zu schützen, indem sie Masken tragen." Sie appellierte an alle Ungeimpften, sich impfen zu lassen.

Ab 1. Mai wird Corona-Infizierten nur noch "dringend empfohlen", sich für fünf Tage zu isolieren und Kontakte zu meiden. Für Quarantäne von Kontaktpersonen von Infizierten soll es entsprechend gelten. Darauf hatten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern verständigt. Strengere Vorgaben sollen noch für Beschäftigte in Gesundheitswesen und Pflege bleiben, die sich infiziert haben.

Die Linksfraktion hält den Schritt zur Freiwilligkeit für falsch. "Wir sollten nicht den Eindruck erwecken, es ist alles vorbei", sagte die stellvertretende Fraktionschefin Andrea Johlige. Die Linke-Bildungspolitikerin Kathrin Dannenberg kritisierte, dass die Maskenpflicht in den Brandenburger Schulen seit Sonntag nicht mehr notwendig ist.

CDU-Fraktionschef Jan Redmann verwies auf die neue Phase der Freiheit in Verantwortung. "Das bedeutet zuallererst, dass jeder selbst in der Hand hat, sich zu schützen durch Impfung", sagte Redmann. Jedem stehe es auch frei, bei Kontakt mit vielen Menschen weiter Maske zu tragen. Die Virusvariante sei erheblich weniger gefährlich als bisher. An Schulen seien in der Regel die Infektionswellen vorbei, und Kinder erkrankten nicht schwer.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Daniel Keller sagte, in der Pflege gebe es weiter Quarantäne zum Schutz gefährdeter Gruppen. Nun gelte mehr Eigenverantwortung, die Menschen hätten sich impfen lassen können.

