Corona-Inzidenz in Brandenburg über 1800

Die Corona-Inzidenz ist in Brandenburg wieder leicht auf 1811,8 gestiegen. Brandenburg lag damit im Ländervergleich knapp vor Bayern (1772). Den bundesweiten Durchschnittswert der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gab das Robert Koch-Institut ( RKI) am Montag mit knapp 1460 an.

Die Gesundheitsämter meldeten am Montag 1389 neue Corona-Fälle, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Rund um das Wochenende werden allerdings oft weniger Daten übermittelt. Es gab zwei neue Todesfälle, so dass die Gesamtzahl 5082 erreichte.

