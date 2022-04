Corona-Maßnahmen

vor 59 Min.

Keine Testpflicht mehr in Schulen und Kitas

Eine Maske und ein negativer Corona-Test liegen in einem Klassenzimmer in Frankfurt (Oder).

Von diesem Wochenende an gilt eine weitere Erleichterung bei den Corona-Schutzmaßnahmen vor allem für junge Menschen in Brandenburg: Von Samstag an ist die Testpflicht für nicht geimpfte oder genesene Schüler, Lehrkräfte und Beschäftigte in den Schulen sowie für Kinder und Mitarbeiter in Kitas, Krippen und Horten beendet.