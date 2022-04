Isolationsregeln: Nonnemacher kritisiert Lauterbachs Umgang

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für seinen Umgang mit der Isolationsregelung kritisiert.

Mit seiner Kommunikation erweise er "uns allen einen Bärendienst. Das führt zu einem Glaubwürdigkeitsverlust der Gesundheitspolitik", sagte die Ministerin am Mittwoch. Die Grundlage für die Vorgaben für die Quarantäne- und Isolierungsdauer müssten fachliche Empfehlungen und Ergebnisse sein. "Daran darf kein Zweifel bestehen."

Aus fachlicher Sicht hält Nonnemacher eine freiwillige Isolierung, wie sie der Bund zunächst vorgeschlagen hatte, nach Angaben des Ministeriums für vertretbar. "In einer Sache stimme ich ihm voll zu: Die Pandemie ist noch nicht vorbei", sagte Nonnemacher der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb brauchen wir auch weiter Akzeptanz für notwendige Corona-Regeln."

Bund und Länder hatten sich zunächst darauf verständigt, dass Corona-Infizierten ab 1. Mai nur noch dringend empfohlen werden soll, sich für fünf Tage zu isolieren und Kontakte zu meiden. Das hatte der Gesundheitsminister verkündet. Den Kontaktpersonen von Infizierten, für die bisher Quarantäne gilt, wird dringend die Reduzierung von Kontakten empfohlen.

Am Dienstagabend hatte Lauterbach überraschend in der Talkshow von Markus Lanz (ZDF) verkündet, dass der Plan, die Isolation von Infizierten auf Freiwilligkeit basieren zu lassen, wieder einkassiert werden soll. Die Gesundheitsämter sollen eine Isolation nun doch weiter anordnen, nur Quarantäne für Kontaktpersonen Infizierter nicht mehr. Am Mittwoch nahm er den "Fehler" ausdrücklich auf die eigene Kappe.

Nonnemacher nannte die Kommunikation des Gesundheitsministers "mehr als verwunderlich". "Es ist zunächst problematisch, dass er als Bundesminister über Beschlüsse aus dem Ländergremium Gesundheitsministerkonferenz berichtet", sagte sie. "Und die wiederholten Kehrtwenden bei wichtigen Entscheidungen verwirren die Menschen."

